Завтра без питної води залишаться дев'ять населених пунктів на Луганщині - РНБО

З 19 вересня через нестачу очищувальних реагентів припиняється забір води з Сіверського Донця, через що без води залишаться дев’ять населених пунктів Луганської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

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«19 вересня очищення питної води, забір якої здійснюється з р.Сіверський Донець, буде припинено. Цей захід пов’язаний з тим, що на Західній фільтрувальній станції компанії «Луганськвода» залишки рідкого хлору є критичними та немає можливості поповнення його запасів, оскільки станція розміщена на території, тимчасово підконтрольованій бойовикам. Наслідком цього може бути різке погіршення санітарно-епідемічної ситуації в Луганському регіоні та припинення постачання питної води до міст Стаханов, Брянка, Лисичанськ, Первомайськ, Алчевськ, Красний Луч, Антрацит, Петровське, Попасна", - сказав Лисенко.