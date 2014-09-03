Через артобстріл Донецьк залишився без води

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міської ради, сьогодні, 3 вересня, о 19.30 після артобстрілу була знеструмлена Верхньокальміуська фільтрувальна станція. В результаті чого вода до Донецька тепер не подається, водопровідні вузли міста зупинені.

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Приступити до ремонтних робіт і відновлення енергопостачання Верхньокальміуської фільтрувальної станції аварійні бригади зможуть тільки після припинення обстрілів.

На даний момент в районі Ясинуватої ведуться бойові дії, зазначили в міськраді.