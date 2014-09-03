Через артобстріл Донецьк залишився без води
22:09, 03 вересня 2014Суспільство
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У Донецьку через артобстріл водопровідні вузли міста зупинені, вода споживачам не подається.
У Донецьку через артобстрілу водопровідні вузли міста зупинені, вода споживачам не подається / evpcity.com
Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міської ради, сьогодні, 3 вересня, о 19.30 після артобстрілу була знеструмлена Верхньокальміуська фільтрувальна станція. В результаті чого вода до Донецька тепер не подається, водопровідні вузли міста зупинені.
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Приступити до ремонтних робіт і відновлення енергопостачання Верхньокальміуської фільтрувальної станції аварійні бригади зможуть тільки після припинення обстрілів.
На даний момент в районі Ясинуватої ведуться бойові дії, зазначили в міськраді.
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