У Маріуполі чути стрілянину з "Градів", у центрі міста немає води

Про це пише 0629 з посиланням на місцевих жителів.

"Все почалося відразу з пострілів з "Граду", зараз чутно більш слабкі залпи", - розповів житель Іллічівського району.

Опять в #Мариуполь слышны залпы- Мирный, Каменск, Талаковка, Сартана, Волонтеровка, слышно практически во всем Ильичевском районе. — em vm (@EmMemvm) September 19, 2014

Як повідомили в штабі територіальної оборони міста, до них надійшло безліч дзвінків з даного приводу. Наразі в штабі встановлюють, що саме піддалося обстрілу. За словами сільського голови Сартани Степана Махсми, в самій Сартані зараз тихо, але постріли чути.

"Стріляють з боку вітряків в напрямку села Орловське Тельманівського району", - повідомив він.

Читайте такожУ Донецьку бойовики обстріляли колектор газопроводу, залишивши без газу 172 квартириКрім того, повідомляється, що сьогодні стався прорив трубопроводу біля водонапірної вежі. Прорив магістрального трубопроводу, що забезпечує водопостачанням центр Маріуполя, залишив без води багато будинків.

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Як повідомляв УНІАН, українські військові продовжують роботи над зміцненням блокпостів біля Маріуполя.