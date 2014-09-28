На Харківщині невідомі кинули в будинок активіста коктейль Молотова

Як повідомили УНІАН правоохоронці, заява в міліцію від Ярового про те, що невідомі в його будинку спочатку пробили вікно, а потім закинули в помешкання пляшку з займистою речовиною, надійшла вчора, 27 вересня, близько 20.00.

Пожежу Яровий загасив самостійно, ніхто не постраждав. Пошкодження в помешканні незначні: обгоріла штора, підвіконня та підлога біля вікна.

Читайте такожУ Харкові на мітингу біля генконсульства РФ сталися сутичкиПрацівникам міліції, котрі прибули на місце події, Яровий сказав, що в злочині нікого не підозрює та не пов’язує цей інцидент зі своєю громадською та політичною діяльністю. Правоохоронці також з’ясували, що офіційно Яровий безпартійний та безробітний.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження майна шляхом підпалу). Слідство триває.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Харкові пройде масова акція єднання "Харків - це Україна".