В мережі з'явилося нове відео бою в Донецькому аеропорту

В мережі опубліковано відео бою в Донецькому аеропорту, зняте одним з "кіборгів".

Ролик викладений у мережі Facebook на сторінці Позивний Маршал. На відео показаний черговий штурм бойовиками аеропорту: чутні постріли і звуки команд. Читайте також"Кіборги" запевняють, що російських танків біля аеропорту в Донецьку стає все більше В кінці ролика звучить вибух. Судячи з коментарів автора ролика в будівлю влучила крупнокаліберна міна або 152мм снаряд.

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