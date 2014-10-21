В мережі з'явилося нове відео бою в Донецькому аеропорту

02:15, 21 жовтня 2014
Суспільство
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В мережі опубліковано відео бою в Донецькому аеропорту, зняте одним з "кіборгів".

REUTERS

Ролик викладений у мережі Facebook на сторінці Позивний Маршал.

На відео показаний черговий штурм бойовиками аеропорту: чутні постріли і звуки команд.

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В кінці ролика звучить вибух. Судячи з коментарів автора ролика в будівлю влучила крупнокаліберна міна або 152мм снаряд.

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