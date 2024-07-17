Роботодавці могли б надавати військовим послуги в обмін на бронювання працівників.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха розповів про нову ідею стосовно економічного бронювання –"оплачувати" його товарами та послугами. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу, відповідаючи на запитання щодо моделей економічного бронювання та найефективнішої з них.

Нардеп наголосив на вагомості прозорої системи врегулювання бронювання для українських підприємств, виробників та бізнесів : "Ми хотіли б, щоб йшлося про модель, яка виглядає таким чином, що підприємство бронює працівника, сплачуючи за нього 20 тисяч гривень на місяць. До того ж зараз, після того як ми з’їздили на схід – минулого тижня ми були в Костянтинівці, ми були в Покровську, ми були в інших прифронтових містах – поспілкувалися з військовими і привезли звіди додаток до цієї ідеї", – розповів депутат.

Він навів у приклад СТО, яка не має фінансової можливості сплатити 20 тис. грн за одного працівника на місяць за бронь. Але вона користується попитом серед військових, які постійно ладнають свої машини: "Тоді ми вводимо категорію "економічної мобілізації". Фактично це означає, що на суму вартості бронювання – наприклад, ви хочете забронювати чотирьох працівників і це сума 80 тисяч гривень на місяць – СТО укладає контракт з якоюсь бригадою на безкоштовні послуги в межах 80 тисяч гривень на місяць", – пояснив він.

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За словами парламентаря, якщо у роботодавця немає коштів або достатнього прибутку для того, щоб забронювати своїх працівників, але у нього є товар, роботи чи послуги, на які є попит серед військових, він може надати їх безкоштовно в межах вартості бронювання. В обмін роботодавець отримає можливість забронювати відповідну кількість працівників.

"Це концепція економічної мобілізації. Ми зараз хочемо їх схрестити. Цю ідею ми призвели з фронту, цю ідею ми привезли безпосередньо від наших захисників. І зараз ми працюємо над тим, щоб втілити це в ці законопроекти разом з тим, що там вже написано", – зазначив Наталуха.

На запитання, коли планується розгляд відповідного законопроекту профільним комітетом, він зауважив, що поки що говорити про це зарано. "Буквально минулого четверга у нас з’явилося розуміння цієї ідеї економічної мобілізації. Ми хочемо подивитися технічно зараз, як можна інтегрувати це в закон про економічне бронювання. І таким чином збалансувати і зняти напругу. Так, щоб це не виглядало, що бронюватися зможуть тільки ті, хто має гроші. Це не так. У нас інше завдання. Ми хочемо задіяти максимально ефективно економічні ресурси на користь війська", – сказав голова комітету.

Бронювання від мобілізації

Як повідомляв УНІАН, 16 липня голова ВР Руслан Стефанчук прокоментував поточну ситуацію з оновленням військово-облікових даних та ініціативами щодо економічного бронювання. На запитання щодо моделей економічного бронювання, чи підтримує він якусь із них і чи вбачає перспективу ухвалення відповідних рішень, Стефанчук висловив думку, що "жоден із законопроектів не набере одностайної підтримки в залі".

Раніше УНІАН писав, що Кабінет міністрів надав міжвідомчим робочим групам з питань організації призову військовозобов'язаних повноваження під час мобілізації надавати пропозиції міністру оборони щодо збільшення обсягів бронювання.

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