Уряд вніс зміни у положення про міжвідомчі групи, надавши їм нові повноваження.

Кабінет міністрів надав міжвідомчим робочим групам з питань організації призову військовозобов'язаних повноваження під час мобілізації надавати пропозиції міністру оборони щодо збільшення обсягів бронювання. Про це у Telegram повідомив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

"Внесено зміни до положення про міжвідомчу робочу групу з питань організації призову військовозобов’язаних громадян на військову службу під час мобілізації в частині надання повноважень робочій групі подавати міністру оборони пропозиції щодо збільшення обсягів бронювання", – написав він.

Мельничук пояснив, що внесено зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами організаціями на період мобілізації та на воєнний час.

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Йдеться про надання міністру оборони повноважень "приймати рішення на підставі пропозицій міжвідомчої робочої групи з питань організації призову військовозобов’язаних громадян на військову службу під час мобілізації про збільшення обсягів бронювання".

Бронювання – хто може отримати

Мобілізації підлягають громадяни України чоловічої статі віком від 25 до 60 років, які придатні за станом здоров'я. Втім, деякі категорії осіб мають право на відстрочку, або можуть бути заброньованими. Так, бронюванню підлягають: державні службовці категорії А, категорії Б і В; працівники силових структур та критично важливих підприємств, які працюють на економіку України, а також на ЗСУ.

Загалом забронювати можуть співробітників важливих для функціонування та оборони держави підприємств. У липні розраховувати на відстрочку можуть розраховувати працівники таких структур: поліція; рятувальна служба; органи державної влади та місцевого самоврядування; компанії зі сфери медіа та культури; виробники товарів для армії; підприємства, які виробляють і ремонтують товари військового призначення; підприємства, яким встановлено мобілізаційні завдання; інші критично важливі підприємства.

Правила бронювання для всіх підприємств однакові: забронювати можна не більше 50% військовозобов'язаних співробітників і не довше, ніж на 6 місяців. Через півроку відстрочку потрібно продовжувати.

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