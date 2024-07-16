Голова ВР висловив думку, що "жоден із законопроектів не набере одностайної підтримки в залі".

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук прокоментував поточну ситуацію з оновленням військово-облікових даних та ініціативами щодо економічного бронювання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу, зокрема відповідаючи на запитання, чи існує можливість того, що терміни оновлення даних буде продовжено.

"Сьогодні завершився двомісячний строк, тобто було два місяці для того, щоб оновити (дані - УНІАН). Я, всі члени моєї сім’ї чоловічої статі оновилися відразу в перший день через "Резерв+". Це ж зробили всі мої друзі. Я дуже рекомендував зробити всім це", - зазначив Стефанчук.

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Він додав, що якщо хтось відклав це на останній день, то це питання особистої відповідальності кожного.

"Чи буде Верховна Рада таке продовжувати, - станом на зараз такі питання порушуються. Але я не знаю, чи вони знайдуть підтримку на Погоджувальній раді", - розповів спікер.

Також на запитання щодо моделей економічного бронювання, чи підтримує він якусь із них і чи вбачає перспективу ухвалення відповідних рішень, Стефанчук висловив думку, що "жоден із законопроектів не набере одностайної підтримки в залі".

"Є три позиції. І ці три позиції - треба авторам ходити і переконувати. Тому що основне ж почнеться до другого читання. Треба розуміти, який законопроект ми отримаємо на виході", - сказав голова ВР.

Так, він вважає, що зараз завдання усіх авторів відповідних ініціатив - зробити все для того, щоб переконати інших депутатів у ефективності своєї ідеї, у тому, що не буде зловживань, а також у тому, що "ця ідея буде справедлива по відношенню до інших".

"Що стосується мене, - я поки залишаюся, як і був, скептиком щодо реалізації цієї ідеї. Але ще раз кажу: все в дискусіях… Мені потрібні конкретні цифри, конкретна математика, що ми з того отримаємо. І головне - чи забезпечить це рівність в українському суспільстві. Чи не буде такого, що війна стане просто справою тих, хто не може сплатити. Я цього дуже не хочу. Я хочу, щоб в країні були рівні і справедливі правила для всіх", - підкреслив Стефанчук.

Мобілізація в Україні - деталі

У Міністерстві оборони розповіли, що з 17 липня затримуватимуть тих військовозобов'язаних, які не оновили свої військово-облікові дані у період з 18 травня до 16 липня.

Керівник юридичної компанії Марко Коломоєць зазначає, що якщо у визначений термін військовозобов'язані не оновили дані, то їх можуть оштрафувати на суму від 17 тис. до 25 тис. грн.

Водночас він підкреслив, що після оплати цього штрафу військовозобов'язані усе одно повинні пройти процедуру оновлення військово-облікових даних.

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