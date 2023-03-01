Вирок отримала й екс-начальниця служби договорів неавіаційної діяльності Олеся Левочко - 4 роки позбавлення волі.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) засудив колишнього гендиректора аеропорту "Бориспіль" Євгена Дихне до 5 років позбавлення волі.

Як повідомляє прес-служба суду, колегія суддів ВАКС ухвалила вирок та визнала винними колишнього в.о. генерального директора та начальницю однієї зі служб ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Екс-гендиректора визнали винним за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу та призначили йому покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки.

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Колишню начальницю однієї зі служб визнали винною за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу та призначили їй покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки.

Обом обвинуваченим суд призначив штраф у розмірі 8,5 тис. грн кожному.

Нагадується, що обвинувачення стосувалося порушення порядку передачі в оренду державного майна шляхом укладення попередніх договорів оренди з метою уникнення конкурсних процедур за участі Фонду держмайна України та за заниженими орендними платежами, що спричинило тяжкі наслідки в розмірі 15 млн 709 тис. 655 грн.

"Антикорсуд також ухвалив рішення стягнути солідарно із обох обвинувачених на користь Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях матеріальну шкоду у розмірі 10 млн 996 тис. 758 грн", - додали у суді.

Вирок може бути оскаржений упродовж 30 днів.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про екс-очільника аеропорту Євгена Дихне та начальницю служби договорів неавіаційної діяльності Олесю Левочко.

Справа Євгена Дихне

Євгеній Дихне очолив аеропорт "Бориспіль" у 2014 році, а з 2017 працював першим заступником гендиректора. Восени 2020 року НАБУ оголосило підозру Дихне та начальнику служби орендних відносин аеропорту. Їх звинуватили у зловживанні службовим положенням, що, за версією слідства, завдало державі збитків на суму 16,5 млн грн.

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