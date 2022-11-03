Придбати марки "Кримський міст на біс" можна у всіх міських відділеннях "Укрпошти" та на сайті компанії.

Не встиг вщухнути ажіотаж довкола українських поштових марок на тему потоплення російського крейсера "Москва", як "Укрпошта" потішила виходом нових - під назвою "Кримський міст на біс!".

Як повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, випустять її у п'ятницю, 4 листопада.

"4 листопада буде 8 років, 8 місяців та 8 днів українського спротиву російський навалі. А ще 4 листопада державне свято на Росії - День народної єдності. Ми, в "Укрпошті", настільки доброзичливі, що робимо подарунки навіть нашим ворогам. А тому у п’ятницю, 4 листопада, "Укрпошта" випускає нову марку - "Кримський міст на біс!" - написав він.

Тираж марки складе 300 тисяч маркових аркушів або 2,1 млн марок. Як розповів Смілянський, 70 тисяч листів вже продано за передзамовленням.

Придбати марки "Кримський міст на біс" можна у всіх міських відділеннях "Укрпошти" та на сайті компанії.

"Нехай сам випуск цієї марки стане не менш пророчим у сенсі повного знищення будь-яких зв'язків з окупантом", - підсумували в "Укрпошті".

Марки "Укрпошти" на тему війни

12 квітня "Укрпошта" ввела в обіг поштову марку "Русскій воєнний корабль, іді ...!" накладом 1 мільйон штук. Це - знаменита фраза українського військового, сказана у відповідь на пропозицію екіпажа російського військового корабля скласти зброю й здатися.

У травні було випущено марку "Русскій воєнний корабль… Всьо!".

1 вересня було презентовано першу благодійну марку "Укрпошти" - "Пес Патрон".

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