Міністр вважає, що комісія вийшла за межі своїх повноважень, оскільки питання щодо заборони пропаганди російської імперської та радянської пропаганди покладено на інші органи.

Голова Міністерства освіти та науки Оксен Лісовий заявив, що скандальне рішення Національної комісії зі стандартів державної мови щодо перейменування населених пунктів має бути скасовано.

"Якщо коротко – комісія вийшла за межі своїх повноважень, оскільки питання заборони пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізації топонімії згідно із законом покладено на інші органи", - написав він Facebook.

Він наголосив, що функціями комісії є формування та оприлюднення переліку населених пунктів, назви яких потребують обов'язкового погодження зі стандартами державної мови та рекомендаціями щодо погодження назв таких сіл, селищ, міст зі стандартами державної мови.

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"Виглядає, що члени комісії підійшли до розроблення рекомендацій дуже формально. Є у назві корінь "красн" або "черв"? Ок, перейменувати. А чи є там насправді історичний зв’язок із комуністами, ніхто не вивчав (а це, власне, і не завдання цієї комісії). Тому нині це рішення має бути скасовано і напрацьовано нове – компетентними та уповноваженими органами", - додав Лісовий.

Скандальне рішення про перейменування Запоріжжя - деталі

Незабаром Запоріжжя може отримати нове ім'я у зв'язку з рекомендацією Нацкомісії зі стандартів державної мови, яка внесла місто до переліку тих назв селищ та міст, що не відповідають лексичним нормам української мови. Загалом цей список налічує 1400 назв.

Скандальне рішення Національної комісії зі стандартів державної мови з вимогою про перейменування Запоріжжя слід скасувати. З таким запитом до міністра освіти і науки України Оксена Лісового звернувся уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

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