Місто Запоріжжя отримало актуальну назву у 1921 році за часів радянської влади.

Незабаром Запоріжжя може отримати нове ім'я у зв'язку з рекомендацією Нацкомісії зі стандартів державної мови, яка внесла місто до переліку тих назв селищ та міст, що не відповідають лексичним нормам української мови. Загалом цей список налічує 1400 назв.

Про це йдеться у рішенні № 230, опублікованому на сайті відомства від 22 червня. Місто Запоріжжя хочуть перейменувати згідно з законом "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні й деколонізацію топонімії".

Водночас Нацкомісія не уточнює, що саме йде у розріз з поточними нормами нового законодавства.

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Так, місцеву владу зобов'язали протягом 6 місяців запропонувати нову назву для міста або аргументувати доцільність "Запоріжжя". Якщо протягом цього терміну зазначену назву не "легітимують", то український парламент обере нове ім'я Запоріжжю, згідно з рішенням комісії.

Відзначимо, що актуальну назву Запоріжжя отримало у 1921 році за часів радянської влади. До цього, під час існування Російської імперії, місто називалося Олександрівськом.

Декомунізація України - назву змінили одразу три станції київського метро

Нагадаємо, що у травні Київрада змінила назву одразу трьом станціям столичного метро. Тепер станція "Дружби народів" стане "Звіринецькою", "Площу Льва Толстого" - назвуть "Площею Українських героїв", а "Проспект Правди" перетвориться на "Варшавську" (на честь Польщі).

Відповідні рішення ухвалили 18 травня. Також в цей день ухвалили нові імена для понад двох десятків вулиць та провулків Києва.

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