Скандальне рішення Нацкомісії має скасувати профільний міністр, вважає омбудсмен.

Скандальне рішення Національної комісії зі стандартів державної мови з вимогою про перейменування Запоріжжя слід скасувати. З таким запитом до міністра освіти і науки України Оксена Лісового звернувся уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Мовний омбудсмен вважає, що Нацкомісія повинна ухвалити нове рішення, яке буде повністю відповідати положенням закону про засудження і заборону пропаганди російської імперської політики і деколонізації топонімії.

"Аналіз назв населених пунктів, запропонованих до приведення у відповідність до стандартів державної мови, засвідчив як вихід Національної комісії зі стандартів державної мови за межі визначених Законом повноважень, так і відсутність передбачених Законом чітких рекомендацій щодо їх перейменування у більшості випадків", – йдеться в листі омбудсмена голові МОН.

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Кремінь зокрема зазначив, що Нацкомісія зажадала перейменувати населені пункти, чия назва не порушує згаданий закон: Запоріжжя, Перемога, Зоряне, Мирне, Травневе, Маяк, Молодіжне, Об'єднане тощо.

Також мовний омбудсмен обурився, що Нацкомісія не стала пропонувати свої варіанти нових назв, а обмежилася "дивним формулюванням" з вимогою до місцевої влади "обґрунтувати доцільність збереження поточної назви або запропонувати нову назву". Подібна процедура законом не передбачена.

Закон про деколонізацію топоніміки та скандальне рішення Нацкомісії

Закон України "Про засудження і заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізації топонімії" набирає чинності 27 липня поточного року. Його основний сенс полягає в тому, щоб привести у відповідність до норм державної мови існуючі топонімічні назви, одночасно позбувшись російської колоніальної спадщини в назвах міст і сіл.

Для практичної реалізації закону Національна комісія зі стандартів державної мови повинна сформувати та оприлюднити перелік населених пунктів, назви яких слід привести у відповідність до норм державної мови.

22 червня Нацкомісія опублікувала такий список, але увагу на нього звернули тільки напередодні. Основну увагу громадськості привернула вимога перейменувати місто Запоріжжя, оскільки його назва нібито порушує норми Закону.

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