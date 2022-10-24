Ця історія - підтвердження того, що українцями захоплюються у всьому світі. Іноземці докладають надзусиль, щоб вивчити нашу мову.

Українська культура, що захоплює іноземців. Жителька Канади Джессіка Антані з початку війни опановує українську мову і викладає ролики українською в соцмережах, які набирають тисячі переглядів.

А ще Джессіка мріє поспілкуватися з Володимиром Зеленським. Про що хоче говорити з президентом та чому вирішила вчити українську, йдеться в сюжеті ТСН.

"Зараз люди зацікавлені знати більше про українську культуру. І дедалі більше стає людей, які вирішують вчити українську мову", - каже Джессіка.

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Дівчина під час онлайн-зв'язку постала у футболці з принтом з найвідомішої української марки про "русский военный корабль", за її спиною висить прапор України.

Джессіка працює в Канаді з дітьми в школі, але після початку повномасштабної війни в Україні й сама стала старанним учнем - майже щодня вчить українську мову. Все для того, щоб допомагати біженцям з нашої країни. Своїми успіхами з вивчення "солов'їної" вона ділиться у TikTok, ділиться порадами, з чого починати у цій нелегкій справі. Крім того, вона часто слухає українське радіо.

Практикується вона в українській ще з однієї причини - має надію познайомитися з президентом Володимиром Зеленським. Зізнається, що вже встигла написати йому листа, очільника української держави вона називає могутнім.

"Я впевнена, що скоро Україна переможе, і ми будемо святкувати це разом", - каже дівчина.

Запущено онлайн-курси української мови: що відомо

Міністерство культури та інформаційної політики запустило безкоштовні онлайн-курси з вивчення й вдосконалення української мови.

Освітня платформа МКІП об’єднує одразу декілька сайтів з вивчення української. На ній доступні ресурси з різними форматами навчання: текстовому, відео або в інтерактивному – виконуючи вправи та завдання з правопису.

Сайт підходить для користувачів усіх рівнів володіння українською, зокрема й для іноземців, які хочуть опанувати мову.

Водночас іншомовні громадяни можуть спробувати інший сайт зі ширшим спектром уроків – з понад 100 безкоштовних уроків.

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