Секретар РНБО впевнений, що російська мова повинна зникнути з України, як елемент пропаганди ворога.

Російська мова повинен зникнути з України, як елемент російської пропаганди і промивання мізків. Обов'язковими в країні мають бути українська та англійська мови. Державний телеканал FreeДом вже збираються перевести на англійську.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив Секретар РНБО Олексій Данілов.

"Російська мова повинна зникнути з нашої території взагалі, як елемент ворожої пропаганди і промивання мізків для нашого населення. Англійська є обов'язковою, наша рідна мова є обов'язковою. А насаджувати сюди ці російські наративи дуже небезпечно – нібито ми повинні з ними порозумітися, ми повинні щось зрозуміти. Дивіться: нам від них нічого не треба, нехай вони відстануть від нас, нехай відійдуть на свої болота і квакають на своїй російській мові", – сказав Данілов.

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За його словами, на раді у президента Володимира Зеленського було ухвалено рішення про перехід державного телеканалу FreeДом з російської мови на англійську.

"Рішення було ухвалене, що починати потрібно з мови міжнародного спілкування - англійської. Й інші мови будуть додаватися. Це питання сьогодні в кабінеті у президента проговорювалося на нараді", - повідомив секретар РНБО.

Російська мова в Україні: що відомо

Зазначимо, що з початком вторгнення Росії в Україну і викриттям всіх тих звірств, які творять окупанти на території нашої держави, не дивно, що ненависть до всього російського зростає з геометричною прогресією. Раніше в Україні запропонували запровадити в школі "русофобію". Петиція з відповідним проханням про створення в шкільній програмі нового предмета з'явилася на сайті президента України.

Як повідомляв УНІАН, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень пропонував з 1 вересня замінити в школах дисципліну "Російська мова" іншими навчальними предметами. Він також наголосив на важливості перегляду навчальної програми із зарубіжної літератури, адже в ній досі велика увага приділяється вивченню російських письменників.

У підсумку в ряді міст скасували уроки російської мови у школах.

Навесні 2022 року президент України Володимир Зеленський заявив, що найбільшої шкоди російській мові в Україні завдав Путін.

Я вважаю, непоправної шкоди. Звичайно, люди будуть соромитися за межами Росії іноді говорити в якихось середовищах російською. Так і буде. Таке відбувалося після тієї чи іншої війни, результатом якої був названий конкретний агресор у світі. Ось і все", - заявив він.

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