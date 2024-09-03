Йдеться про тих, кого раніше визнали обмежено придатними.

Верховна Рада проголосувала за законопроект, який передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років, які були раніше визнані обмежено придатними.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк уTelegram. Він наголосив, що за ухвалення в першому читанні законопроекту "Про внесення змін до деяких законів України щодо проходження військової служби під час мобілізації особами, які не досягли 25-річного віку" (реєстраційний №11379д) проголосувало 295 народних депутатів.

Железняк зазначив, що частина нардепів заблокувала трибуну, вимагаючи ухвалення закону в цілому.

Відео дня

Закон про мобілізацію

Новий закон про мобілізацію набув чинності 18 травня. Він регулює багато нюансів військового обліку та мобілізації. Відповідно до нього, всі військовозобов'язані з 18 до 60 років мали оновити свої дані в ТЦК до 16 липня.

Даним законом було скасовано категорію обмежено придатних. Тепер є дві категорії: придатні і не придатні до служби. В результаті цього виникла ситуація, що ті чоловіки, які були визнані непридатними до служби в мирний час та обмежено придатними у воєнний час, тепер підлягають мобілізації. В той же час юнаки до 25 років, які в мирний час були визнані придатним до служби, не підлягають мобілізації у воєнний час, бо це регулюється діючим законом.

Вас також можуть зацікавити новини: