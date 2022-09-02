Хлопець добровільно співпрацював з окупаційною армією РФ.

18-річний житель Слов’янська постане перед судом за те, що доповідав ФСБ РФ місцеперебування українських військових.

Як повідомили у Відділі інформаційної політики Донецької обласної прокуратури, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно юнака за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні, будучи неповнолітнім, він добровільно співпрацював з окупаційною армією РФ. Через месенджер юнак передавав представнику центрального апарату ФСБ РФ скріншоти "Google Maps" з власноруч відміченими геолокаціями блокпостів, місць дислокації особового складу і військової техніки Збройних Сил України в районах міст Слов’янськ та Лиман Донецької області.

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Отриману інформацію ворог використовував під час військової агресії проти України.

Зловмисник наразі під вартою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне ув’язнення, з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, 31-річна мешканка Дніпропетровської області вивідувала у свого чоловіка-військового дані про розташування, зокрема, його позицій ЗСУ на передовій.

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