Жінка пішла на такий крок попри те, що перебуває у шлюбі з військовослужбовцем ЗСУ і вони мають спільного сина.

31-річна мешканка Дніпропетровської області вивідувала у свого чоловіка-військового дані про розташування, зокрема, його позицій ЗСУ на передовій.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Інформаторка надавала РФ дані про розташування військових об’єктів і техніки ЗСУ вздовж лінії фронту поблизу Донецької та Запорізької областей.

Відео дня

На російську розвідку жінка працювала з травня.

Вона пішла на такий крок попри те, що перебуває у шлюбі з військовослужбовцем ЗСУ і вони мають спільного сина. Її чоловік, будучи на східному фронті, регулярно перераховував гроші на утримання дитини.

Контактною особою був військовослужбовець РФ, який пообіцяв їй російське громадянство та високий рівень життя, якби загарбникам вдалося захопити регіон.

Отриману інформацію вона передавала через месенджери до військової розвідки рф, де її використовували для артилерійських та авіаударів.

Зрадницю затримали після чергової передачі даних.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни не відмовилися від намірів захопити Донбас, тепер вони хочуть вийти на адмінмежу Донецької області до 15 вересня.

На сході ЗС РФ зосередили основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Краматорському та Новопавлівському напрямках ворог намагається покращити тактичне положення. Також противник веде бої, щоб не втратити логістичні маршрути у Харківській області.

Разом з тим на півдні продовжується контрнаступ ЗСУ. За добу було підтверджено ліквідацію понад 100 окупантів. На Південнобузькому напрямку був відбитий штурм росіян поблизу Потьомкиного.

У зв’язку з великими втратами, зокрема регулярним знищенням логістичних шляхів, Росія перекидає через понтони в Херсонську область додаткову техніку й особовий склад.

З’явилась інформація, що росіяни перегруповуються та перекидають додаткові війська на Донбас та в Запорізьку область – для відновлення наступу.

Вас також можуть зацікавити новини: