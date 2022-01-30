27 січня військовослужбовець Національної гвардії Артемій Рябчук на території "Південмашу" розстріляв 5 осіб, ще п’ятеро отримали поранення.

На Херсонщині попрощалися з трьома нацгвардійцями, які загинули під час стрілянини на території дніпровського заводу "Південмаш".

Про це повідомили у прес-службі Нацгвардії України.

Військовослужбовців Нацгвардії поховали сьогодні у населених пунктах, де вони народилися та виросли, де живуть їхні батьки – Олександра Буганова у Подо-Калинівці, у Каховці – Леоніда Черніка, а у Олешках – Артема Левківського, повідомляє прес-служба НГУ.

Читайте такожУ Києві сталась стрілянина: інкасатори прийняли активістів за грабіжників (відео)Попрощатися із загиблими прийшли близькі, родичі, друзі та співслуживці гвардійців, а також сотні місцевих жителів.

Як повідомляв УНІАН, вранці 27 січня у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, 20-річний нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по караулу військовослужбовців НГУ. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 отримали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями зник. Правоохоронці затримали нацгвардійця у м. Підгородне Дніпропетровської області.

Рябчуку повідомили про підозру за ст. 115 (умисне вбивство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцям зброї та бойових припасів) ККУ.

Також розслідується справа з приводу службової недбалості керівництва Нацгвардії, що призвела до трагедії.

Мотиви скоєного злочину наразі невідомі. Слідство розглядає кілька версій, зокрема, нестатутні відносини.

Рябчуку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без права на внесення застави.

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