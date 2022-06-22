Німецькі журналісти видання Bild потрапили під обстріл російських окупантів на виїзді з Лисичанська - вони обстріляли їхній автомобіль.
Про це повідомив журналіст Пол Ронцхаймер
"Ми щойно потрапили під обстріл на виході з Лисичанська, який майже оточений. Дякувати Богу, Гіоргос, Вадим і я не постраждали, в машині розбилося тільки одне скло", – йдеться в повідомленні журналіста.
"Росіяни активно атакували дорогу з міномета. До цього ми були всередині Лисичанська", – додав журналіст.
Як повідомляв УНІАН, ранеіше сьогодні голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що російські військові наближаються до Лисичанська, місто під обстрілами. Зокрема, окупанти обстрілюють місто з артилерії, танків та авіації.