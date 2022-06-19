Російські війська домоглися незначних успіхів на околицях Сєвєродонецька 18 червня, але значною мірою застопорилися на інших напрямках наступу.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.
"Російські війська, ймовірно, зіткнуться зі зростаючими втратами і зносом особового складу і техніки, що ускладнить спроби відновити наступальні операції в інших критичних точках, оскільки уповільнені бої за Сєвєродонецьк тривають. Як раніше оцінював ISW, російські сили, ймовірно, зможуть захопити Сєвєродонецьк в найближчі тижні, але ціною концентрації більшої частини наявних сил на цій невеликій ділянці. Інші російські операції на сході України, такі як зусилля по захопленню Слов'янська і просуванню на схід від Бахмута, за останні два тижні не принесли особливого прогресу", - йдеться у звіті.
Відзначається також, що російські сили продовжують бойові дії з відтиснення українських військ від окупованих кордонів на північ від Харкова і вздовж південної осі, але не домоглися при цьому значних успіхів, що робить їх уразливими для українського контрнаступу і партизанського тиску.
"Російські військові продовжують стикатися з проблемами морального духу і дисципліни своїх військовослужбовців в Україні. Головне розвідувальне управління України оприлюднило інформацію про перехоплені телефонні дзвінки 17 і 18 червня, в яких російські солдати скаржилися на умови на передовій, погане оснащення і загальну нестачу особового складу. Один військовослужбовець стверджував, що підрозділи в значній мірі виснажені особовим складом і що в деяких батальйонних тактичних групах (БТГ) залишилося всього 10-15 військовослужбовців", - також повідомляється у звіті.
Ключові висновки американських експертів:
- Російські сили домоглися незначних успіхів на околицях Сєвєродонецька, але російські операції залишаються повільними.
- Російські сили продовжували спроби перекрити українські шляхи сполучення на трасі Бахмут-Лисичанськ і наносили наземні та артилерійські удари по трасі.
- Російські сили прагнуть витіснити українські сили із зони дії артилерійського вогню залізничних колій навколо Харкова, які використовувалися для забезпечення російських наступальних операцій у напрямку Слов'янська.
- Російські сили не робили ніяких підтверджених дій уздовж Південної осі і продовжують стикатися з партизанським спротивом на окупованих територіях півдня України.
Нагадаємо, за даними експертів, контрнаступ ЗСУ біля Ізюма може відвернути сили росіян від Слов'янська.