Російські сили продовжують бойові дії з відтиснення українських військ від окупованих кордонів на північ від Харкова.

Російські війська домоглися незначних успіхів на околицях Сєвєродонецька 18 червня, але значною мірою застопорилися на інших напрямках наступу.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

"Російські війська, ймовірно, зіткнуться зі зростаючими втратами і зносом особового складу і техніки, що ускладнить спроби відновити наступальні операції в інших критичних точках, оскільки уповільнені бої за Сєвєродонецьк тривають. Як раніше оцінював ISW, російські сили, ймовірно, зможуть захопити Сєвєродонецьк в найближчі тижні, але ціною концентрації більшої частини наявних сил на цій невеликій ділянці. Інші російські операції на сході України, такі як зусилля по захопленню Слов'янська і просуванню на схід від Бахмута, за останні два тижні не принесли особливого прогресу", - йдеться у звіті.

Відзначається також, що російські сили продовжують бойові дії з відтиснення українських військ від окупованих кордонів на північ від Харкова і вздовж південної осі, але не домоглися при цьому значних успіхів, що робить їх уразливими для українського контрнаступу і партизанського тиску.

"Російські військові продовжують стикатися з проблемами морального духу і дисципліни своїх військовослужбовців в Україні. Головне розвідувальне управління України оприлюднило інформацію про перехоплені телефонні дзвінки 17 і 18 червня, в яких російські солдати скаржилися на умови на передовій, погане оснащення і загальну нестачу особового складу. Один військовослужбовець стверджував, що підрозділи в значній мірі виснажені особовим складом і що в деяких батальйонних тактичних групах (БТГ) залишилося всього 10-15 військовослужбовців", - також повідомляється у звіті.

Ключові висновки американських експертів:

Російські сили домоглися незначних успіхів на околицях Сєвєродонецька, але російські операції залишаються повільними.

Російські сили продовжували спроби перекрити українські шляхи сполучення на трасі Бахмут-Лисичанськ і наносили наземні та артилерійські удари по трасі.

Російські сили прагнуть витіснити українські сили із зони дії артилерійського вогню залізничних колій навколо Харкова, які використовувалися для забезпечення російських наступальних операцій у напрямку Слов'янська.

Російські сили не робили ніяких підтверджених дій уздовж Південної осі і продовжують стикатися з партизанським спротивом на окупованих територіях півдня України.

Нагадаємо, за даними експертів, контрнаступ ЗСУ біля Ізюма може відвернути сили росіян від Слов'янська.

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