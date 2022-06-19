Сєвєродонецьк на карті / фото ua.depositphotos.com

Російські війська домоглися незначних успіхів на околицях Сєвєродонецька 18 червня, але значною мірою застопорилися на інших напрямках наступу. 

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

"Російські війська, ймовірно, зіткнуться зі зростаючими втратами і зносом особового складу і техніки, що ускладнить спроби відновити наступальні операції в інших критичних точках, оскільки уповільнені бої за Сєвєродонецьк тривають. Як раніше оцінював ISW, російські сили, ймовірно, зможуть захопити Сєвєродонецьк в найближчі тижні, але ціною концентрації більшої частини наявних сил на цій невеликій ділянці. Інші російські операції на сході України, такі як зусилля по захопленню Слов'янська і просуванню на схід від Бахмута, за останні два тижні не принесли особливого прогресу", - йдеться у звіті.

Відзначається також, що російські сили продовжують бойові дії з відтиснення українських військ від окупованих кордонів на північ від Харкова і вздовж південної осі, але не домоглися при цьому значних успіхів, що робить їх уразливими для українського контрнаступу і партизанського тиску. 

"Російські військові продовжують стикатися з проблемами морального духу і дисципліни своїх військовослужбовців в Україні. Головне розвідувальне управління України оприлюднило інформацію про перехоплені телефонні дзвінки 17 і 18 червня, в яких російські солдати скаржилися на умови на передовій, погане оснащення і загальну нестачу особового складу. Один військовослужбовець стверджував, що підрозділи в значній мірі виснажені особовим складом і що в деяких батальйонних тактичних групах (БТГ) залишилося всього 10-15 військовослужбовців", - також повідомляється у звіті.

Ключові висновки американських експертів:

  • Російські сили домоглися незначних успіхів на околицях Сєвєродонецька, але російські операції залишаються повільними.
  • Російські сили продовжували спроби перекрити українські шляхи сполучення на трасі Бахмут-Лисичанськ і наносили наземні та артилерійські удари по трасі.
  • Російські сили прагнуть витіснити українські сили із зони дії артилерійського вогню залізничних колій навколо Харкова, які використовувалися для забезпечення російських наступальних операцій у напрямку Слов'янська.
  • Російські сили не робили ніяких підтверджених дій уздовж Південної осі і продовжують стикатися з партизанським спротивом на окупованих територіях півдня України.

Нагадаємо, за даними експертів, контрнаступ ЗСУ біля Ізюма може відвернути сили росіян від Слов'янська.

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