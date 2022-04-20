Всі свої пропагандистські публікації та репости жінка поширювала через соцмережі, заборонені в Україні.

У Черкасах викрили російську пропагандистку, яка до того ж виявилася уродженкою Росії.

Як говориться в повідомленні прес-служби СБУ в Черкаській області, жінка підтримувала окупацію частини територій України, а також заперечувала військову агресію Росії проти нашої держави.

Уродженка Росії, яка живе в Черкасах, поширювала в мережі матеріали, в яких відкрито виправдовувала звірства окупантів. Всі свої пропагандистські публікації та репости з ворожою символікою жінка поширювала через соцмережі, заборонені в Україні.

Слідчі СБУ повідомили пропагандистці про підозру за ч.3 ст. 436-2 Кримінального кодексу ("виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників").

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня у Звенигородському районі Черкаської області СБУ затримала жінку, яка публічно поширювала проросійську пропаганду серед односельців. Вона закликала жителів села підтримувати окупантів.

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