На Черкащині затримали жінку, яка публічно поширювала проросійську пропаганду серед односельців.
Про це повідомили в СБУ.
"Жінка відкрито виправдовувала агресію РФ і злочини російських військових і закликала жителів села підтримувати окупантів. Крім того, вона дивилася російські телепередачі, після чого поширювала пропагандистські матеріали, зокрема, про ситуацію в Україні, нібито про "злочинні вчинки українських військових" і т.д.", — йдеться в повідомленні.
Жінці зі Звенигородського району повідомили про підозру за ч.1 ст. 111-1 Кримінального кодексу ("колабораційна діяльність").
Як повідомляв УНІАН 3 квітня у Маруполі арештували місцеву жительку, яка виправдовувала дії російських окупантів.
За даними слідства, в березні 43-річна жінка, ховаючись від ворожих обстрілів разом з іншими маріупольцями в приміщенні Маріупольської камерної філармонії, з власних ідеологічних міркувань неодноразово виправдовувала дії окупантів. До громадянки застосували запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 992 тис. грн.