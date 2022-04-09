Жінка, надивившись російських передач, розносила пропаганду серед односельців.

На Черкащині затримали жінку, яка публічно поширювала проросійську пропаганду серед односельців.

Про це повідомили в СБУ.

"Жінка відкрито виправдовувала агресію РФ і злочини російських військових і закликала жителів села підтримувати окупантів. Крім того, вона дивилася російські телепередачі, після чого поширювала пропагандистські матеріали, зокрема, про ситуацію в Україні, нібито про "злочинні вчинки українських військових" і т.д.", — йдеться в повідомленні.

Жінці зі Звенигородського району повідомили про підозру за ч.1 ст. 111-1 Кримінального кодексу ("колабораційна діяльність").

Як повідомляв УНІАН 3 квітня у Маруполі арештували місцеву жительку, яка виправдовувала дії російських окупантів.

За даними слідства, в березні 43-річна жінка, ховаючись від ворожих обстрілів разом з іншими маріупольцями в приміщенні Маріупольської камерної філармонії, з власних ідеологічних міркувань неодноразово виправдовувала дії окупантів. До громадянки застосували запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 992 тис. грн.