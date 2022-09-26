Ім'я покупця не назвали.

У прифронтовому Слов'янську (Краматорський район Донецької області) майже за 750 тисяч гривень продали пам'ятник Леніну.

Про це повідомляє мер міста Вадим Лях на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Ленін, гуд бай! Здійснилося! Пам'ятник вождеві світового пролетаріату, який тривалий час припадав пилом на КАТП, продано за 747 тисяч 446 гривень", - написав міський голова.

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Лях відзначив, що отримані від продажу гроші направлять на виплату допомоги за зруйноване житло.

Пам’ятник Леніну стояв на центральній площі Слов’янська з 1976 року. Його демонтували 3 червня 2015 року.

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