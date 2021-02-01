Україна може повернутися до адаптивного карантину. У МОЗі розповіли, коли країна отримає першу партію вакцини від коронавірусу.
Вакцинація від коронавірусу
Першу партію вакцин від коронавірусу Україна отримає через два тижні. Уже підтверджено отримання Україною 117 тисяч доз вакцин виробництва Pfizer/ BionTech. Водночас Україна планує надати додатковий запит щодо збільшення доз цієї вакцини.
У МОЗі пояснили, як записатися на вакцинацію від коронавірусу. Також там розповіли, що довідка про щеплення від COVID-19 не буде обов'язковою в Україні, доки доступ до вакцин буде обмеженим.
Ймовірність повернення адаптивного карантину
Уряд розглядає можливість переходу до адаптивного карантину і послаблення у деяких регіонах карантинних заходів до рівня жовтої та зеленої зон.
Захворюваність на COVID-19
В Україні за добу виявили ще 2030 нових хворих на COVID-19.
Всього з початку пандемії коронавірусом заразилися 1221485 українців, 1 023915 - одужали, 22768 - померли.
Перемир’я на Донбасі
Бойовики на Донбасі за добу дев’ять разів обстріляли позиції українських військових. Від початку поточної доби, 1 лютого, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Увечері число порушень режиму припинення вогню зросла до чотирьох за добу.
Головні новини України: що важливо знати 1 лютого 2021
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