За словами голови уряду, є регіони, у яких можливе більше послаблення карантинних заходів – до рівня, який відповідав жовтій та зеленій зоні.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд розглядає можливість переходу до адаптивного карантину.

Читайте такожСтепанов пояснив, що далі буде з карантином в Україні

Як повідомила прес-служба Офісу президента, про це він заявив під час традиційної селекторної наради за участю представників уряду та правоохоронних органів, що відбулась під головуванням президента України Володимира Зеленського.

Прем’єр-міністр зауважив, що розглядається можливість переходу до адаптивного карантину.

«Аналіз показує, що є регіони, у яких можливе більше послаблення карантинних заходів – до рівня, який відповідав жовтій та зеленій зоні. Уряд планує більш детально вивчити це питання та прийняти відповідне рішення», – зазначив Шмигаль.

Карантин в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 25 січня Україна вийшла з посиленого карантину і повернулась до обмежень, які діяли в грудні 2020 року. Загалом в країні діють обмеження «помаранчевої» зони.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що МОЗ проаналізує епідемічну ситуацію в регіонах щодо захворюваності на COVID-19 на предмет повернення до адаптивного карантину.

Зазначимо, за минулу добу в Україні виявили 2030 нових випадків коронавірусу - цей мінімум з серпня.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров