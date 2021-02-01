Їх заплановано отримати в другому кварталі 2021 року.

Україна планує надати додатковий запит щодо збільшення доз вакцини від коронавірусу виробництва компанії Pfizer.

Читайте такожЗеленський підписав закон про прискорену реєстрацію вакцини від COVID-19Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко.

За його словами, COVAX з квітня очікує на збільшення об'ємів вакцин, і Україна також зацікавлена у продовженні цього партнерства.

"До 14 лютого передбачається, що Україна буде надавати додатковий запит щодо збільшення кількості вакцин виробництва компанії Pfizer, які заплановано отримати у другому кварталі 2021 року", - повідомив Іващенко.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

30 січня у МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час «першої хвилі розподілу». Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

Раніше у МОЗ заявляли, що з середини лютого в Україні першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

У грудні 2020 року оперативний штаб МОЗ з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Мета цього плану - протягом 2021-2022 років охопити вакцинацією щонайменше 50 % населення України (20 млн осіб).

29 січня Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій схвалила календарний план вакцинації населення у 2021 році.

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Автор: Леся Лещенко