В Україні наразі триває посилений карантин, запроваджений з метою стримування поширення коронавірусу.

Кількість хворих на COVID-19 за добу в Україні зросла майже на 4,3 тисячі осіб. Окупанти не припиняють порушувати перемир’я на Донбасі.

Ситуація з коронавірусом

В Україні за добу виявили 4288 нових випадків інфікування коронавірусом.

З початку пандемії на COVID-19 захворіло 1119314 українців, із яких 796417 – одужали, 19835 – померли.

Перемир’я на Донбасі

У районі проведення операції Об’єднаних сил за добу було зафіксовано два порушення бойовиками режиму припинення вогню.

Головні новини України: що важливо знати 11 січня 2021

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Автор: Аліна Вишневська