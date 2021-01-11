Головні новини України 11 січня 2021 / фото УНІАН
Кількість хворих на COVID-19 за добу в Україні зросла майже на 4,3 тисячі осіб. Окупанти не припиняють порушувати перемир’я на Донбасі.
Ситуація з коронавірусом
В Україні за добу виявили 4288 нових випадків інфікування коронавірусом.
З початку пандемії на COVID-19 захворіло 1119314 українців, із яких 796417 – одужали, 19835 – померли.
Перемир’я на Донбасі
У районі проведення операції Об’єднаних сил за добу було зафіксовано два порушення бойовиками режиму припинення вогню.
Головні новини України: що важливо знати 11 січня 2021
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