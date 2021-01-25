Відсьогодні в Україні знову діють карантинні обмеження "помаранчевої" зони.

Україна виходить із локдауну й повертається у "помаранчеву" зону карантину. Вперше за останні чотири місяці в Україні зафіксували менш як 3 тисячі інфікованих коронавірусом за добу.

Карантинні обмеження після локдауну

Сьогодні Україна виходить з локдауну і повертається до обмежень та заборон "помаранчевої" зони. Стало відомо, як тепер працюватимуть дитсадки, школи й виші.

Ситуація з коронавірусом

В Україні за добу виявили 2516 нових інфікованих коронавірусом. Це мінімум з 14 вересня 2020 року, коли було підтверджено 2462 випадки.

З початку пандемії на COVID-19 захворіло 1194328 українців, 953297 - одужали, 21924 - померли.

Перемир’я на Донбасі

У районі проведення операції Об'єднаних сил за добу було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

Головні новини України: що важливо знати 25 січня 2021

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Автор: Аліна Вишневська