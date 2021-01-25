Сьогодні Україна виходить з локдауну і повертається до обмежень і заборон "помаранчевої" зони.
Читайте такожУкраїна виходить з жорсткого карантину: які обмеження діють з 25 січня (інфографіка)Зокрема, змін для дитсадків немає - вони прийматимуть дітей. Школярі та студенти вишів можуть повернутися до стаціонарного навчання, однак це залежить від епідеміологічної ситуації в області, окремому закладі, а також від рішення адміністрації школи або вузу.
Багато шкіл повертають на стаціонарне навчання учнів молодших класів. А для учнів старших класів, студентів вишів передбачають як стаціонарне навчання, так і дистанційне, а також змішане, передає ТСН.
Перелік заборон в освітніх установах з 25 січня
- Проведення в навчальних закладах масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю дітей з більш ніж однієї групи/класу і в присутності відвідувачів.
- Відвідування навчальних закладів групами понад 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої художньої освіти.
- Відвідування навчальних закладів у разі, коли на самоізоляції перебуває понад 50% учнів та персоналу навчального закладу.
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