В Україні продовжують діяти карантинні обмеження, запроваджені з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції.

В Україні від ускладнень COVID-19 померли уже 22 тисячі людей. Українців попередили про різке погіршення погодних умов.

Захворюваність на коронавірус

В Україні за добу виявили 2779 нових хворих на COVID-19.

З початку пандемії коронавірусом заразилося 1197107 українців, 965835 - одужали, 22057 - померли.

Війна на Донбасі

Бойовики на Донбасі за добу сім разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів отримав поранення один український військовий.

Ускладнення погодних умов

Сьогодні в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, у західній частині на дорогах ожеледиця, у Волинській та Рівненській областях значний сніг, хуртовина. Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності.

Головні новини України: що важливо знати 26 січня 2021

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Аліна Вишневська