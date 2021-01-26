В Україні від ускладнень COVID-19 померли уже 22 тисячі людей. Українців попередили про різке погіршення погодних умов.
Захворюваність на коронавірус
В Україні за добу виявили 2779 нових хворих на COVID-19.
З початку пандемії коронавірусом заразилося 1197107 українців, 965835 - одужали, 22057 - померли.
Війна на Донбасі
Бойовики на Донбасі за добу сім разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів отримав поранення один український військовий.
Ускладнення погодних умов
Сьогодні в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, у західній частині на дорогах ожеледиця, у Волинській та Рівненській областях значний сніг, хуртовина. Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності.
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