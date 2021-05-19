Помер головний диригент Львівської національної опери Михайло Михайлович Дутчак. Він був 1953 року народження.
Про це повідомляється на сторінці опери у Facebook.
«З глибоким сумом повідомляємо про смерть Михайла Михайловича Дутчака (1953-2021) - багаторічного головного диригента Львівської національної опери, народного артиста України», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що маестро віддав театрові 45 років свого життя.
Парастас та чин похорону відбудеться 20 травня о 10:00 в церкві Пресвятої Богородиці ПЦУ в с. Малехові, прощання у фоє Львівської національної опери – з 13:00 до 14:00, похорон - на Личаківському кладовищі о 15:00.
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