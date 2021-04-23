Андрій Мелешевич / фото parlament.ua
Помер вчений-правознавець, колишній президент Національного університету «Києво-Могилянська академія» Андрій Мелешевич. Йому було 58 років.
Читайте такожПомер письменник і політик Володимир ЯворівськийПро це повідомляється на Facebook-сторінці спільноти випускників.
«Це непоправна втрата для всієї могилянської спільноти. Асоціація випускників висловлює щирі співчуття всім рідним та близьким пана Андрія», – йдеться в повідомленні.
Андрій Мелешевич: що про нього відомо
- Андрій Мелешевич народився 1962 року.
- Навчався в Київському університеті імені Тараса Шевченка та Сіракузькому університеті в США.
- Мелешевич був президентом Києво-Могилянської академії з 2014 по 2019 рік. У лютому 2020 року освітянина переобрали на цю посаду, проте Кабінет міністрів відмовився його призначати.
- У березні 2021 року призначені вибори керівника університету не відбулися, наступні призначені на 16 вересня.
- Зараз обов’язки голови навчального закладу виконує Олександра Гуменна.
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