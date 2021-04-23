Помер колишній президент Києво-Могилянської академії Андрій Мелешевич

Він очолював виш з 2014 по 2019 рік.

Помер вчений-правознавець, колишній президент Національного університету «Києво-Могилянська академія» Андрій Мелешевич. Йому було 58 років. Читайте такожПомер письменник і політик Володимир ЯворівськийПро це повідомляється на Facebook-сторінці спільноти випускників. «Це непоправна втрата для всієї могилянської спільноти. Асоціація випускників висловлює щирі співчуття всім рідним та близьким пана Андрія», – йдеться в повідомленні. Андрій Мелешевич: що про нього відомо Андрій Мелешевич народився 1962 року.

Навчався в Київському університеті імені Тараса Шевченка та Сіракузькому університеті в США.

Мелешевич був президентом Києво-Могилянської академії з 2014 по 2019 рік. У лютому 2020 року освітянина переобрали на цю посаду, проте Кабінет міністрів відмовився його призначати.

У березні 2021 року призначені вибори керівника університету не відбулися, наступні призначені на 16 вересня.

Зараз обов’язки голови навчального закладу виконує Олександра Гуменна. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Катерина Шварц

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