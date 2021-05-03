Вчора, 2 травня, в Дніпрі на 85-му році життя помер головний режисер Дніпровського академічного театру драми і комедії, почесний громадянин міста, народний артист СРСР Жан Мельников.
Про смерть артиста в Facebook повідомив його син Андрій Мельников.
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"Батько! Ти найкращий тато на землі! Ти завжди переживав не тільки за нас, твоїх дітей, а й за тих, хто були близькі твоєму серцю, і намагався робити для нас все! Ти дав нам більше, ніж міг, і продовжуєш робити це і зараз! Ми дякуємо тобі і дуже сумуємо. Тебе не стало сьогодні, у світле свято Великодня, о 19:00. Ми не прощаємося і любимо тебе", - написав Андрій Мельников.
Глядачеві Жан Мельников запам'ятався своїми ролями в таких фільмах: "Весна на Зарічній вулиці", "Педагогічна поема", "Далеко від Батьківщини".
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