Понад 70% українців дивляться у 2021 рік з оптимізмом.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» з 2 по 4 січня.
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74% українців дивляться у новий 2021 рік з оптимізмом, і лише 18% - з песимізмом. Більш оптимістичними у своїх очікуваннях є жителі Києва та західних областей, молодь, виборці партій - «Слуга народу», «За майбутнє», «Українська стратегія» і «Голос».
За даними опитування, 52% опитаних очікують, що 2021 рік буде кращим за попередній. 27% - не чекають змін у новому році, водночас 18% опитаних вважають, що 2021 рік буде гіршим за 2020. Найкращі очікування від нового року серед молоді та жінок.
Як проводилося опитування
В опитуванні взяли участь 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.
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