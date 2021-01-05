Більш оптимістичними у своїх очікуваннях є жителі Києва та західних областей.

Понад 70% українців дивляться у 2021 рік з оптимізмом.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» з 2 по 4 січня.

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74% українців дивляться у новий 2021 рік з оптимізмом, і лише 18% - з песимізмом. Більш оптимістичними у своїх очікуваннях є жителі Києва та західних областей, молодь, виборці партій - «Слуга народу», «За майбутнє», «Українська стратегія» і «Голос».

За даними опитування, 52% опитаних очікують, що 2021 рік буде кращим за попередній. 27% - не чекають змін у новому році, водночас 18% опитаних вважають, що 2021 рік буде гіршим за 2020. Найкращі очікування від нового року серед молоді та жінок.

Як проводилося опитування

В опитуванні взяли участь 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

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Автор: Надя Пришляк