Зокрема, це більш потужне ППО та зменшення рівня підтримки європейськими країнами.

Президент Володимир Зеленський заявив, що багато вимушених переселенців почнуть повертатися в Україну, коли в нашої держави буде більш потужна система протиповітряної оборони та відбудеться зменшення підтримки з боку європейських країн. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час підсумкової прес-конференції.

"Стосовно наших людей вони різні за кордоном. Всі вони - громадяни України. Ми повинні захищати всіх громадян України. Я вважаю, що багато приїдуть як тільки буде потужнішою ППО. Багато приїдуть, не знаю, чи більшість, складно сказати, оскільки там є в людей працевлаштування, діти пішли в школи", - сказав глава держави.

Другий фактор, який на думку президента, вплине на рішення наших громадян повернутися в Україну, - це зменшення підтримки європейських країн.

Відео дня

"Я в цьому не сумніваюся. Країни Європи, США підтримуватимуть тих наших громадян, кому це дуже потрібно та складно. Але ті, хто працевлаштовується, я впевнений, що вони матимуть інший рівень підтримки", - заявив Зеленський.

При цьому, він уточнив, що це не стосується підтримки України та українців, які всередині нашої держави.

"Тут буде стабільна ситуація, я вважаю. Впевнений", - додав президент.

Виплати ВПО в Україні - деталі

З 1 лютого пропонується продовжити виплати для ВПО пенсійного віку та тих ВПО, які не мають можливості працевлаштуватись через обʼєктивні обставини.

Проект постанови пропонує продовжити виплати для внутрішньо переміщених осіб пенсійного віку та тих ВПО, які не мають можливості працевлашуватися через обʼєктивні обставини, одночасно поєднуючи це з наданням важливих соціальних послуг, а також стимулюючи працездатних членів таких родин шукати роботу, звертатись по грантові програми для започаткування власної справи, проходити перенавчання.

Вас також можуть зацікавити новини: