Близько 40% внутнішньо переміщених осіб живуть лише на кошти від держави.

З 1 лютого пропонується продовжити виплати для ВПО пенсійного віку та тих ВПО, які не мають можливості працевлаштуватись через обʼєктивні обставини, повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

"Проект постанови пропонує продовжити виплати для внутрішньо переміщених осіб пенсійного віку та тих ВПО, які не мають можливості працевлашуватися через обʼєктивні обставини, одночасно поєднуючи це з наданням важливих соціальних послуг, а також стимулюючи працездатних членів таких родин шукати роботу, звертатись по грантові програми для започаткування власної справи, проходити перенавчання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що не всі ВПО змогли інтегруватись у приймаючі громади, а родини, в яких є діти, особи з інвалідністю та які проживають у зоні активних чи можливих бойових дій, не мають можливості віддавати дітей в садочки. Школи ж у таких регіонах в переважній більшості працюють лише в онлайн-форматі, що суттєво обмежує можливість для працездатних членів родин працевлаштуватись.

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"Механізм виплат буде поєднано з іншими механізмами підтримки родин, аби допомогти їм знову стати на ноги після переміщення та інтегруватись в нові громади", — продовжують у прес-службі.

Також цим актом пропонується суттєво переглянути можливості призначення допомогти малозабезпеченим, щоб ті родини, які опинились у ризику бідності, могли активніше нею користуватися.

Виплати для ВПО - що відомо

Починаючи з 1 серпня 2023 року, для всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу, автоматично передбачено продовження її надання на 6 місяців, до завершення січня 2024 року.

Місячна компенсація на проживання в розмірі 3 тисяч гривень передбачена з державного бюджету для осіб з інвалідністю та дітей, а також 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.

У листопаді стало відомо, що близько 40% внутнішньо переміщених осіб, які отримують фінансову допомогу від держави, живуть лише на ці кошти.

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