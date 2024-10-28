У Міноборони зазначили, що центри рекрутингу пропонують понад 10 тисяч вакансій.

Понад 80% добровольців на службу в ЗСУ є чоловіками. Про це свідчать результати діяльності центрів рекрутингу української армії, повідомляє Міноборони України.

У відомстві зазначили, що на минулому тижні до центрів рекрутингу звернулися 853 українці, серед яких 197 вже зробили перші кроки до служби в армії.

Загалом з початку роботи центрів станом на 27 жовтня їхніми послугами скористалося вже 22 763 людини. З них 5 612 кандидатів наразі проходять підготовку щодо пошуку вакансій та оформлення.

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У Міноборони додали, що 81% добровольців на службу в Силах оборони є чоловіками, а 19% - це жінки.

"Центри рекрутингу пропонують понад 10 000 вакансій, включно з позиціями для юристів, бухгалтерів, операторів БпЛА, медиків, психологів та інших фахівців", - додали у повідомленні.

Рекрутинг в Україні - останні новини

Як писав УНІАН, у застосунку "Дія" запустили рекрутинг до Армії дронів. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, для цього потрібно подати заяву за кілька кліків, пройти співбесіду та підписати контракт. Після того, як заява буде подана, людина потрапить в той підрозділ, який обрала.

Своєю чергою представник ГУР Андрій Черняк заявив, що кожного дня до Головного управління розвідки надходить сотні листів від охочих приєднатися до структури, проте відбір є дуже жорстким. Він додав, що жінки у ГУР служать "абсолютно на рівні з чоловіками".

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