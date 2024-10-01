При цьому, як зазначив представник розвідки, жінки у ГУР служать "абсолютно на рівні з чоловіками".

Щодня до Головного управління розвідки Міністерства оборони України надходять сотні листів від бажаючих приєднатися до структури. Проте відбір надзвичайно жорсткий, розповів представник ГУР Андрій Черняк.

"У нас дуже жорстка система відбору. Ми можемо собі дозволити і робимо це в силу того, що специфіка нашої роботи передбачає, що в нас мають бути найкращі. Тому ми беремо найкращих, ми їх перевіряємо, ми їх ми вчимо людей. Ви бачите на прикладі тих операцій, які проводить ГУР, що все ж таки здійснюють ці операції професіонали", – наголосив він в інтервʼю телеканалу "Ми – Україна".

За словами Андрія Черняка, кожного дня ГУР отримує сотні анкет, проте проходять далеко не всі.

При цьому, як зазначив представник розвідки, жінки у ГУР служать "абсолютно на рівні з чоловіками".

"У нас немає якогось поділу – ти жінка, ти чоловік. Є якась певна задача, і залежно від того, хто найбільше зможе виконати цю задачу, такі сили і застосовуються", – констатував Черняк.

Рекрутинг до Сил оборони України

Кабінет Міністрів України ухвалив розроблену Міністерством оборони постанову, яка дозволяє військовим частинам проводити мобілізацію резервістів та військовозобов'язаних, які добровільно бажають служити у Силах оборони. Тож відтепер військовозобов'язані та резервісти-добровольці можуть обрати військову частину для служби без звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП).

Крім того, в Україні працюють центри рекрутингу до лав українського війська. Найпопулярнішою професією зараз є оператор БПЛА, кажуть у Міноборони. Також популярністю користуються посади, пов'язані з обслуговуванням військової техніки, штабні посади, логістика.

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