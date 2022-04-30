Під час обшуків у фігурантів виявили та вилучили зброю, комуністичну атрибутику.

Російські спецслужби через підконтрольний криміналітет планували дестабілізувати ситуацію на Одещині завдяки підбуренню громадян до масових безпорядків та протестів.

Про це повідомили у Нацполіції.

Правоохоронці разом з ДБР перевірили осіб, які могли співпрацювати з РФ. Під час обшуків у фігурантів виявили та вилучили зброю, комуністичну атрибутику, рекламні брошури з комуністичною та іншою забороненою символікою, а також гранати, набої, мобільні телефони та техніку.

"За задумами ворога, вони повинні були впливати та діяти через своїх довірених осіб, що осіли в Одеській області. Фінальною датою реалізації злочинних планів повинна була стати річниця трагічних подій — 2 травня", — пояснили у поліції та зазначили, що наразі триває слідство.

Раніше повідомлялося, що затяжна комендантська година в Одесі з вечора 1 травня до ранку 3 травня впроваджується з метою запобігання провокаціям окупантів.

Саме Російська Федерація діями своїх спецслужб та їхньої агентури спровокувала події, які призвели до чисельних людських жертв 2 травня 2014 року в Одесі.

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