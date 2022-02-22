За запевненням МЗС РФ, це відбудеться найближчим часом.

Росія вирішила евакуювати своїх дипломатів з України - це відбудеться найближчим часом.

Про це йдеться в заява МЗС країни-агресора.

Там стверджують, що з 2014 року російські посольство і консульства в Одесі, Львові та Харкові нібито неодноразово піддавалися нападам, а дипломати отримували погрози.

"У сформованих обставинах наше першочергове завдання - подбати про російських дипломатів і співробітників посольства і генеральних консульств. Для захисту їх життя і безпеки керівництвом Росії було прийнято рішення про евакуацію персоналу російських закордонних установ на Україні, яка буде реалізована найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

Раніше сьогодні стало відомо, що російські генконсульства в Харкові та Львові припинили свою роботу.

Нагадаємо, 21 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що розгляне питання розриву дипломатичних відносин між Україною та Росією. За словами Зеленського, він вже отримав відповідний запит від Міністерства закордонних справ.

Також стало відомо, що МЗС відкликає з Москви тимчасового повіреного у справах України в РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: