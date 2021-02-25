Майборода вважає, що справа сфабрикована НАБУ, щоб схилити його до співпраці в іншому кримінальному провадженні.

Гендиректор компанії "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода заявив, що кримінальною справою "щодо зниклого басейну" НАБУ намагалася схилити його до співпраці.

Про це він написавши на своїй сторінці Фейсбук, виклавши подробиці.

Детективи НАБУ звинувачують екс-головного архітектора Києва Сергія Целовальника і Майбороду в змові і зловживанні владою або службовим становищем при отриманні містобудівної документації на будівництво житлового комплексу на вулиці Антоновича в Києві. Звинувачення вважає, що в результаті їх дій сусідній школі не був побудований басейн.

Водночас адвокати відзначають, що відсутні докази хоч якихось контактів, спілкування або навіть знайомства Целовальника з Майбородою, які вперше побачилися тільки в суді. А в їхніх діях немає складу злочину, а Басейн будувати вже було неможливо через зміни до законодавства, які були прийняті у 2011 р.

Сам Майборода вважає, що справа сфабрикована НАБУ, щоб схилити його до співпраці в іншому кримінальному провадженні «про квартири Нацгвардії», де фігурують екс-нардеп Максим Микитась і екс-командувач Нацгвардією Юрій Аллеров.

"Ця справа суто господарська, але, скориставшись внутрішньокорпоративним конфліктом в «Укрбуд Девелопмент», НАБУ спритно взяло в обіг Микитася, розкручуючи його на свідчення щодо мене та інших людей. Як потім сказав сам Ситник в одному з інтерв'ю – «обрали правильну тактику». А тактика ця полягала в тому, що Микитася «маринували» в СІЗО, поки він не пішов на співпрацю", – заявив Майборода.

Топ-менеджер "Укрбуду" зазначив, що НАБУ не зупинило навіть те, що Микитась планував розправиться з ним та іншими фігурантами справи. Про ці факти просто "забули" і випустили його на свободу.

Олег Майборода зазначає, що звинувачення базується на нібито змові з Целовальником, з яким він ніколи не контактував і не був знайомий, і "невстановленими особами".

"Прокурор стверджує, що проектна та інша документація затверджувалася якоюсь "невстановленою особою" замість директора ТОВ "Невірос" по моїй команді! Детективи НАБУ і пальцем не поворухнули, щоб знайти і допитати тих самих "невстановлених осіб" компанії, до діяльності якої я ніякого відношення не маю", – підкреслив він.

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Автор: УНІАН