Екс-міністра підозрюють у викраденні та катуванні керівника компанії "Нафтогазвидобування", а нині народного депутата від "Слуги народу" Олега Семінського, у 2012 році.

Київський апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом колишнього міністра транспорту та зв’язку України, підозрюваного у викраденні та катуванні керівника компанії "Нафтогазвидобування", а нині народного депутата від "Слуги народу" Олега Семінського, у 2012 році.

Про це повідомляє прес-служба суду.

"16 вересня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги, подані прокурором та стороною захисту на ухвалу Солом’янського районного суду міста Києва від 2 вересня, якою змінено підозрюваному Р. запобіжний захід з домашнього арешту у визначений період доби на цілодобовий домашній арешт до 29 вересня 2021 року включно", - йдеться у повідомленні.

За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Солом’янського суду залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту та прокуратури – без задоволення.

Справа Рудьковського

Як повідомляв УНІАН, на початку 2012 року Семінського викрали і більше трьох років утримували в нелюдських умовах, систематично катували та вимагали від нього і його родичів сплатити неіснуючий борг у сумі 200 млн доларів.

Зокрема, розслідуванням встановлено, що організатором злочинів є його колишній бізнес-партнер, народний депутат кількох скликань, який в минулому займав посаду міністра транспорту та зв’язку України, Микола Рудьковський.

"До скоєння злочинів він залучив кілька осіб, в тому числі представників криміналітету. Мотивами кримінальних правопорушень став перерозподіл прибутків від діяльності, а також акцій підприємства між його бенефіціарами", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Злочин було розкрито у лютому 2021 року.

Тоді про підозру повідомили шістьом особам, у тому числі організатору, у викраденні та катуванні Семінського, а також у вимаганні грошей від його рідних (ст. 127, ст. 146, ст. 189 КК України).

У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Автор: Тамара Отовська