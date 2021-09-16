Олег Дунда зазначив, що це все заради національної безпеки.

Парламентарі планують легалізувати подвійне громадянство. При цьому українцям з російськими паспортами можуть обмежити виборчі права.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда в ефірі Апостроф TV.

За словами політика, він з колегами подав законопроект щодо легалізації подвійного громадянства. При цьому він зізнався, що громадян РФ планують позбавити права обіймати посади, обиратися або брати участь у виборах на території України.

"Ми з колегами пропонуємо на час окупації обмежити виборче право українських громадян, які додатково мають громадянство країни-агресора", - пояснив Дунда.

Читайте також"Вітаю, ти бовдур": жителів ОРДЛО з паспортами РФ потролили напередодні виборів до ДерждумиКрім того, він уточнив, що такий захід не українське нововведення. Наприклад, в Латвії в 90-х заборонили членам Комуністичної партії обиратися в органи влади.

Подвійне громадянство в Україні

23 липня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 16 липня "Про додаткові заходи щодо координації реалізації державної політики у сфері громадянства".

Згідно з рішенням РНБО, в деклараціях осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повинна бути вказана інформація про відсутність громадянства (підданства) іноземної держави, а також документів, які дають право на постійне проживання на території іноземної держави.

25 липня у Раду внесли проект закону Про внесення змін до Закону" Про громадянство України"щодо автоматичної втрати громадянства України у разі добровільного набуття громадянства держави-агресора - Російської Федерації".

У свою чергу 3 вересня Зеленський виступив за подвійне громадянство, але зазначив, що підхід до кожної країни має бути окремим.

Автор: Анастасія Горбачова