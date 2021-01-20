Наталія Мосейчук наживо розповість про інавгурацію Джо Байдена з Вашингтона.

Сьогодні о 19:30 в ефірі ТСН глядачі «1+1» зможуть побачити випуск новин зі США. Ведуча ТСН Наталія Мосейчук наживо розповість подробиці церемонії інавгурації 46-го президента США Джо Байдена. Виїздна студія ТСН розташується просто неба, неподалік Капітолію – будівлі Конгресу Сполучених Штатів Америки.

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У спеціальному випуску Наталія Мосейчук наживо розповість не лише про перебіг урочистостей, а й про настрої населення, актуальні події та політику нового президента США щодо України. Також під час випуску працюватимуть спецкорреспондент ТСН в Сполучених Штатах Америки Яна Слєсарчук та спеціальний кореспондент новин Ольга Кошеленко.

Команда ТСН прилетіла до США за кілька днів до церемонії та у сюжетах розповідала глядачам про актуальні події напередодні урочистих заходів.

На своїй сторінці у соціальній мережі Наталія Мосейчук показала ексклюзивні кадри підготовки до спеціального випуску ТСН та зйомок, які проходили у Вашингтоні на висоті 54 метри над землею.

Ольга Кошеленко у спеціальному репортажі розповіла про підготовку до інавгурації. Глядачі дізналися, що церемонія не буде схожою на всі попередні. Через пандемію замість гостей на Національній алеї будуть знаходитись 200 тисяч прапорців. А через загрозу можливих заворушень на вулиці столиці вивели понад 20 тисяч нацгвардійців. Більше інформації за посиланням.

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Автор: УНІАН