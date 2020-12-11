У Києві повалили Ханукію на Контрактовій площі. Житель Києва Андрій Рачок повідомив, що таким способом показує приклад "яким способом потрібно поводитися з чужинцями, які займаються узурпацією влади, окупацією територій, геноцидом", повалив ханукію, а потім заявив "Українці - ми сила, жидам могила".

Про це Об'єднана єврейська община України повідомила у своєму телеграм-каналі.

Відеозапис процесу Андрій опублікував на своїй сторінці в FB 10 грудня о 15:05. Через кілька годин він опублікував витяг з ЄРДР з інформацією про те, що проти нього відкрито кримінальну справу за ч.1 статті 296 КК України (Хуліганство).

Сьогодні, в районі 11: 30 Андрій Рачок зробив ще одну спробу перевернути ханукію, однак, на цей раз вона виявилася привареною до плитки.

"Об'єднана єврейська община України кваліфікує дії і висловлювання Андрія Рачка як антисемітизм і закликає правоохоронні органи до об'єктивного розслідування. Ми додатково звернемося до правоохоронних органів із заявою про відкриття кримінальної справи за статтею 161 КК України", - йдеться в повідомленні.

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Автор: УНІАН