Він розікрав півмільйона гривень на ремонті укриттів та захисних споруд у школі.

У Києві судитимуть підрядника, який розікрав 500 тисяч гривень бюджетних коштів на ремонті укриттів у Голосіївському районі міста.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Київської міської прокуратури у Facebook, згідно з матеріалами слідства, у липні 2022 року службові особи Голосіївської райдержадміністрації у місті Києві з метою заволодіння бюджетними коштами забезпечили підконтрольному товариству перемогу в тендері на виконання робіт з капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд у школі в Голосіївському районі.

"По завершенню робіт підрядник завищив суми витрат на ремонтні роботи, чим спричинив збитків столичному бюджету на понад 500 тис. гривень", - розповіли у прокуратурі.

Відео дня

Так, Голосіївська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно керівника підрядної організації за обвинуваченням у заволодінні бюджетними коштами на капітальному ремонті укриттів та службовому підробленні (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Ситуація з укриттями в Україні

Наприкінці жовтня заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко повідомив, що 20% укриттів в Україні не можуть бути використані за призначенням через їх стан.

На той момент він зазначив, що фонд об'єктів цивільної оборони налічує 61 тис. 803 укриття, а до кінця року мають бути готові ще 2 тис. 956 об'єктів.

За даними станом на червень, у Києві придатними до використання визнані були 65% укриттів. Ще 21% могли б бути такими за умови належного облаштування.

Вас також можуть зацікавити новини: