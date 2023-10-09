Усі громадяни зможуть користуватися укриттями у дитячих садочках виключно вночі, у денний період під час освітнього процесу укриття будуть доступні лише для персоналу і дітей.

Укриття в закладах дошкільної освіти будуть недоступні для сторонніх осіб у денний час під час освітнього процесу. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація в Telegram.

"Згідно рішення Ради оборони Києва та відповідно постанові Кабінету Міністрів, від сьогодні вносяться зміни в порядок використання укриттів Фонду захисних споруд міста Києва. Зміни стосуються виключно обʼєктів дошкільної освіти. Відтепер укриття в таких закладах можуть використовуватися лише учасниками освітнього процесу - тобто персоналом та дітьми. Сторонні особи не зможуть користуватися цими укриттями", - наголосив начальник КМВА Сергій Попко.

Він уточнив, що ці правила діятимуть виключно під час роботи дошкільних освітніх закладів.

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"У нічний час такими укриттями можуть користуватися всі громадяни. Такі зміни обумовлені, в першу чергу безпековими інтересами, задля захисту дітлахів", - підкреслив Попко.

Укриття в закладах освіти Києва будуть відчинені цілодобово - що відомо

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня Рада оборони Києва ухвалила рішення, що доступ населення до облаштованих укриттів у столичних закладах освіти має бути цілодобовим.

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