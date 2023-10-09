Укриття в закладах дошкільної освіти будуть недоступні для сторонніх осіб у денний час під час освітнього процесу. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація в Telegram.
"Згідно рішення Ради оборони Києва та відповідно постанові Кабінету Міністрів, від сьогодні вносяться зміни в порядок використання укриттів Фонду захисних споруд міста Києва. Зміни стосуються виключно обʼєктів дошкільної освіти. Відтепер укриття в таких закладах можуть використовуватися лише учасниками освітнього процесу - тобто персоналом та дітьми. Сторонні особи не зможуть користуватися цими укриттями", - наголосив начальник КМВА Сергій Попко.
Він уточнив, що ці правила діятимуть виключно під час роботи дошкільних освітніх закладів.
"У нічний час такими укриттями можуть користуватися всі громадяни. Такі зміни обумовлені, в першу чергу безпековими інтересами, задля захисту дітлахів", - підкреслив Попко.
Укриття в закладах освіти Києва будуть відчинені цілодобово - що відомо
Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня Рада оборони Києва ухвалила рішення, що доступ населення до облаштованих укриттів у столичних закладах освіти має бути цілодобовим.