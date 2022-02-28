Спиртне "з націнкою" можна купити біля магазинів.

28 лютого міський голова Рівного Олександр Третяк підписав розпорядження, яким від 28 лютого продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, і речовин, вироблених на спиртовій основі, на час дії воєнного стану заборонено цілодобово.

Як передає кореспондент УНІАН, на це розпорядження миттєво відреагували в більшості торговельних закладів міста. Навіть у тих, де спеціалізувалися на продажу спиртного і де не встигли прибрати його з вітрин, повісили оголошення з текстом цього документа.

Однак, підприємливі люди скористалися ситуацією і отримують для себе чималий зиск. Як вдалося з’ясувати кореспонденту УНІАН, біля більшості торговельних закладів міста з відомими брендами нині стоять легкові автомобілі, де всім бажаючим пропонують придбати алкогольні напої "з націнкою". Сума "націнки" залежить від домовленості з клієнтом, але не є меншою за 50 відсотків від реальної ціни в магазині.

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