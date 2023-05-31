Україна, як морська держава, має велику берегову смугу в більше 2700 км, які потребують захисту.

Командувач Військово-морських сил Збройних сил України Олексій Неїжпапа заявив, що створення корпусу морської піхоти України є вимогою сьогодення.

Як він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону, створення морського корпусу – це вимога сьогодення, оскільки Україна – це морська держава, яка має дуже велику берегову смугу в більше 2700 кілометрів, з них 1700 кілометрів морського кордону. Усе українське узбережжя потребує захисту, і завдання із забезпечення безпеки або вивільнення цих територій покладається саме на морську піхоту.

"Вимоги сьогодення диктують те, що нам потрібно сформувати потужний організм, який повинен мати повноцінну систему управління, комплект озброєння та військової техніки, відповідні підрозділи для виконання цих завдань як самостійно, так і з іншими видами оборони", - сказав Неїжпапа.

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За словами командувача ВМС України, основні завдання морської піхоти – це охорона військово-морських баз та портів і захоплення плацдармів, які утримує противник.

Він також відмітив, що кількість особового складу морської піхоти буде збільшено за рахунок створення нових бригад інших підрозділів, а саме артилерійських, забезпечення, підтримки.

"Усі ці плани на зараз, у нас немає часу чекати на завершення війни", - додав Неїжпапа.

Корпус морської піхоти - що заявив Зеленський

23 травня рпезидент Володимир Зеленський відвідав позиції українських морських піхотинців та привітав воїнів з професійним святом. Він побував на позиції у смузі оборони Вугледар-Мар’їнка в Донецькій області.

За словами президента, українська морська піхота кожного дня доводить, що вона є потужною силою, яка знищує ворога, звільняє українські землі, виконує найскладніші завдання у найскладніших умовах, тому буде створено корпус морської піхоти для збільшення потенціалу.

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